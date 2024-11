Il vescovo della Diocesi di Cassano allo Jonio, monsignor Francesco Savino, è risultato positivo al Covid-19. Nella mattinata aveva effettuato un tampone rapido naso-faringeo per ricerca antigeni Sars2-Covid19 insieme al suo segretario don Nunzio Laitano ed il suo autista. Tutti risultati positivi.

«Stiamo bene, solo un pò raffreddati» ha comunicato il pastore della chiesa cassanese in una missiva ufficiale rivolta al clero diocesano. Savino subito si è posto, insieme ai suoi collaboratori più stretti, in isolamento fiduciario in attesa di eseguire il tampone molecolare. La comunicazione ai sacerdoti della diocesi è stata diramata anche per riuscire a tracciare la potenziale diffusione del virus, visto che il presule giovedì scorso aveva presieduto il ritiro del clero o per coloro che negli ultimi giorni avessero avuto udienze particolare con il vescovo.

«Vi chiedo di pregare per noi e vi aggiornerò sulla situazione quotidianamente e, benedicendovi, vi saluto in Cristo a cui affidiamo con fiducia le nostre esistenze» ha concluso monsignor Savino.