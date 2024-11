Collaborazione e solidarietà a servizio della tutela della salute. Si inquadra in questa ottica la donazione ricevuta dal sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, di dieci saturimetri offerti dalla Farmacia D'Atri che l'amministrazione comunale ha deciso di consegnare alle scuole ed alle forze dell’ordine.

Lo strumento reputato considerevole dai medici in questo periodo per la misurazione della quantità d’ossigeno nel sangue (parametro importante da monitorare nei soggetti affetti da Covid-19), ma anche la frequenza cardiaca, verrà donato alle scuole “Enrico De Nicola”, “Giustino Fortunato”, “Villaggio Scolastico" ed elementari di via Roma” e del plesso dei "SS. Medici”. Inoltre verrà utilizzato dal personale della Croce Rossa che sta svolgendo l’effettuazione dei tamponi rapidi antigenici presso l’area mercatale vicino al polisportivo, nonché dalla Polizia Municipale, dai Carabinieri, dal Commissariato della Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza.

Il primo cittadino ha ringraziato i titolari della farmacia sottolineando, come fatto in passato per altri momenti di solidarietà, che «sinergie del genere restano le modalità per affermare ruolo e significato del diritto alla salute il quale non può prescindere da quella responsabilità comune che ciascuno, nelle modalità che ritiene, esprime tenendo ben presente chi sia il soggetto del lavoro per la salute».