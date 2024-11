La situazione inizia a diventare da bollino rosso anche all'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro: attese estenuanti al pronto soccorso con pazienti affetti da Covid barellati e posti letto saturi nel reparto di Malattie infettive. È questa la fotografia di questa mattina dell'ospedale catanzarese, dove sono giunte diverse ambulanze che trasportano pazienti positivi.

In mattinata è stato possibile ricoverare una sola persona che ha saturato completamente la dotazione di posti letto del reparto di Malattie infettive. Al momento dinnanzi al pronto soccorso stazionano altri quattro mezzi con altrettanti pazienti positivi in attesa di essere accettati. Tuttavia, almeno per ora non vi è alcuna disponibilità e nemmeno al policlinico universitario è stato possibile trovare una sistemazione d'emergenza.