La prima tranche di tamponi appartenenti ai pazienti che eseguono la terapia dialitica all'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro sono risultati negativi. Si tratta di una parte dei circa trenta test predisposti dal management aziendale, dopo l'accertata positività al Covid 19 del primo dializzato avvenuta domenica scorsa e che ha provocato a cascata nuove verifiche a tappeto su tutto il personale medico e infermieristico in forza al reparto di Nefrologia e Dialisi.

Questa mattina, ad esempio, un nuovo paziente nefropatico è risultato positivo al Covid 19 mentre nel pomeriggio di ieri altri due dializzati assieme ad un'infermiera in servizio nel reparto. Complessivamente, sono rimasti contagiati: un medico, sei infermieri e quattro nefropatici in trattamento all'ospedale. Tuttavia, lo screening avviato dai vertici aziendali non è ancora concluso e proseguirà nelle prossime ore.