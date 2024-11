Un infermiere in servizio nel reparto di Nefrologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro è risultato positivo al Covid 19. L'uomo si era sottoposto a tampone dopo aver appreso della positività della moglie, anche lei infermiera ma in servizio al policlinico universitario. Il test è stato eseguito nei giorni scorsi al pronto soccorso ed è risultato positivo.

I vertici aziendali avevano già disposto l'allontanamento dal luogo di lavoro. In queste ore sono in corso gli screening nel reparto. Tutto il personale così come i pazienti ricoverati saranno sottoposti a tampone per evitare il diffondersi del contagio.