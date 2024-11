A breve non ci saranno più alibi. Il commissario straordinario delle due aziende ospedaliere catanzaresi, Giuseppe Zuccatelli, spinge sul pedale dell'acceleratore e al secco diniego opposto dal rettore dell'università Magna Grecia, Giovambattista De Sarro, risponde avviando una procedura d'appalto per l'acquisto di 75 letti e dei relativi arredi.

Il padiglione conteso

Una cifra che non è affatto casuale. Nell'ultima nota divulgata dall'ateneo il rettore aveva, infatti, dichiarato l'indisponibilità del padiglione C proprio per l'assenza di letti e arredi da adibire all'attivazione di nuovi posti letto. E così il manager romagnolo spariglia ancora una volta le carte e bandisce una gara per acquistare tutto ciò che occorre per attrezzare l'area inutilizzata dell'ateneo. E che oggi appare ormai come una corsa contro il tempo.

Corsa contro il tempo

I due ospedali cittadini rischiano infatti di rimanere travolti dall'ondata di piena. Questa mattina sono definitivamente giunti a saturazione i posti letto nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Pugliese, una circostanza che ha determinato la congestione del pronto soccorso dove sono continuate a giungere senza soluzione di continuità ambulanze con a bordo pazienti positivi. Una giornata da bollino rosso, scandita da lunghe attese e assenza di posti dove ricoverare i pazienti affetti da Covid.

Quasi al collasso

E anche il policlinico universitario inizia ad andare in affanno. L'unità di Terapia intensiva è satura da giorni, i sei posti letto disponibili risultano tutti occupati.