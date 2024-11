Un infermiere del Polo Covid e un medico della divisione di Chirurgia risultati positivi al tampone. Sono state effettuate tutte le precauzioni del caso con estrema cautela e prudenza.

Nel frattempo la macchina del laboratorio di Microbiologia ha iniziato a processare i primi tamponi i cui risultati, tuttavia, non è dato sapere per quali ragioni, non sono ancora pervenuti.

Timori anche nella divisione di Nefrologia-Dialisi i cui pazienti, tendenzialmente dalle difese immunitarie indebolite, temono la contiguità del reparto al polo Covid. Il fermento potrebbe tradursi presto in un esposto.