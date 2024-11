Un operatore in servizio nella struttura è stato trasferito all’ospedale Annunziata. Monitorata la situazione in una altra casa alloggio sita a Spezzano Piccolo dopo i contagi registrati ( ASCOLTA L'AUDIO )

Si aggrava l’entità del contagio da coronavirus nella comunità alloggio per anziani di San Pietro in Guarano, a Cosenza. Il numero dei positivi è salito a undici. Alla direttrice della struttura risultata contagiata nei giorni scorsi, si sono aggiunti quattro ospiti e sei operatori. Uno degli operatori è stato inoltre ricoverato nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Annunziata di Cosenza.

La situazione a Spezzano Piccolo

Continua intanto il monitoraggio dell’altra struttura per anziani, la casa di cura “L’incontro” ubicata a Spezzano Piccolo. Non si registrano ulteriori casi rispetto ai sedici di ieri. Inoltre l’Asp ha attivato per quest'ultima un servizio di telemedicina curato dallo pneumologo Giovanni Malomo per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni degli ospiti.