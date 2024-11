VIDEO | Alla casa di cura La Madonnina i prelievi sono effettuati nella tenda della Protezione civile. Altamente affidabile l'esito, trasmesso on line entro trenta minuti

Complicatissime in provincia di Cosenza, le attività di contact tracing dei soggetti positivi al Covid 19, a causa dei tempi lunghi di risposta dei laboratori nel processare i tamponi molecolari.

L'affidabilità del tampone antigenico

In attesa di implementare l'attività svolta dalla microbiologia e virologia dell'Annunziata con un nuovo centro analisi in allestimento allo Spoke di Rossano, molti campioni stanno transitando verso Catanzaro. Preziosa in questa fase, l'esecuzione del tampone rapido antigenico, altamente affidabile, attivata da alcuni operatori della sanità privata convenzionata.

Allestita una tenda della Protezione Civile

Una iniziativa di supporto per l'Asp nell'individuare e contenere il più tempestivamente possibile i focolai. Siamo andati a verificare le modalità di erogazione del servizio nel piazzale della Casa di Cura La Madonnina, struttura degli Ospedali Riuniti Igreco, dove è stata allestita una tenda della Protezione Civile. Per accedere bisogna prenotarsi al numero 0984/32317.

Niente assembramenti e referti on line

Le coordinate sulla data e l'ora del prelievo sono molto precise per ridurre i tempi di attesa ed evitare assembramenti. Al referto si può accedere on line. Abbiamo intervistato uno dei rappresentanti del gruppo, Tommaso Greco.