Sono quattro i nuovi positivi al Covid 19 registrati nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha sottoposto a screening i tamponi provenienti dalle tre province: Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone. Ed è proprio in questo territorio che si sono registrati nuovi contagi da Coronavirus, ben quattro e tutti riconducibili a migranti sbarcati sulle coste calabresi e accolti nel Cara di Isola Capo Rizzuto.

Ancora esito negativo, invece, per i tamponi provenienti dalla provincia di Catanzaro e, in particolare, dai tre punti raccolta allestiti dall'Asp di Catanzaro per consentire ai giovani che avevano frequentato le discoteche di Soverato di sottoporsi a screening, così come quelli eseguiti sui contatti dei cinque contagiati, tutti residenti a Girifalco.