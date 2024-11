Un sub è stato denunciato nella giornata di ieri dai carabinieri della stazione di Pizzo Calabro. L'uomo, secondo riferito dai militari dell'Arma era immerso in acqua, nei pressi del lungomare per pescare, in barba ai divieti imposti dalle misure contro il coronavirus.

Per questo, i carabinieri lo hanno denunciato per la violazione dell’articolo 650 del decreto varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per pesca di frodo esercitata in area protetta.

Quello del sub, però, non è un caso isolato. Negli ultimi giorni, infatti, una serie di denunce sono state effettuate anche a Vibo Marina e a Vibo Valentia nei confronti di persone che andavano in giro senza documenti, con false attestazioni o senza alcuna giustificazione valida.