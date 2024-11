Si riduce a tredici il numero dei ricoveri. Deceduto un paziente positivo asintomatico per cause indipendenti dal Covid

Scendono a 24 i casi pediatrici di coronavirus in provincia di Cosenza mentre si registrano contestualmente dieci guarigioni. I minori ancora positivi al Covid sono tutti asintomatici in isolamento domiciliare.

La distribuzione dei casi

I casi sono così distribuiti: sei a Torano; tre a Oriolo Calabro; due a Corigliano-Rossano, Bisignano, Fagnano, Marzi; uno a Rogliano, San Lucido, Bocchigliero, Dipignano, Luzzi, San Marco Argentano, Villapiana.

Decessi salgono a trenta

L’ultimo bollettino diffuso dall’Asp reca poi anche un aggiornamento relativo alle vittime, salite a quota trenta. Nell’elenco è stato incluso anche un uomo di San Pietro in Guarano, positivo asintomatico, deceduto nei giorni scorsi ma per infarto e non per cause direttamente riconducibili al covid.

Nessun nuovo caso

Nelle ultime ventiquattr’ore non si registrano nuovi casi mentre per effetto di nuove dimissioni ospedaliere scendono a tredici le persone ancora ricoverate, nessuna delle quali in rianimazione. Attualmente undici soggetti sono in cura all’Annunziata nelle unità di pneumologia e malattie infettive e due al Santa Barbara di Rogliano.