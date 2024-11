Primo test negativo per gli altri 73. I contagiati - asintomatici - sono stati posti in isolamento nell'ex ospedaletto ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono 2 i migranti risultati positivi al Coronavirus tra i 75 sbarcati ieri sera al Porto di Roccella Jonica. I soggetti contagiati, entrambi asintomatici, sono stati messi in isolamento in un’ala della struttura dell’ex ospedaletto cittadino. Primo tampone negativo per gli altri 73, tra cui si contano 18 minori.

I migranti - di nazionalità siriana, iraniana e pakistana - saranno nelle prossime ore trasferiti a Crotone. Quando è stata intercettata la barca a vela di circa venti metri si trovava ad oltre 25 miglia dalla costa calabrese.