Lockdown per un mese. È questa la sintesi della'ordinanza emanata dal sindaco di Fagnano Castello, comune del Cosentino. Nella cittadina i casi accertati di coronavirus sono solo 3 ma il primo cittadino motiva il provvedimento con il fatto che «la presenza del virus in paesi vicini comporta il rischio contagio di fagnanesi che oltrepassino i confini comunali» e che scongiurare il rischio che «persone provenienti da altri paesi portino il virus nella nostra comunità se asintomatici».



In particolare fino al 2 dicembre è vietato per i residenti oltrepassare i confini comunali tranne che per motivi di lavoro, di salute o per fini istituzionali. Il tutto dovrà essere certificato prima della partenza con indicazionidi data, ora e destinazione. È vietato a chiunque fare ingresso nel territorio comunale salvo che per motivi di lavoro o per motivi di salute, il tutto da autocertificare.

È vietato a persone originarie o residenti anagraficamente a Fagnano di farvi ritorno anche per ricongiungimento familiare salvo dimostrazione di tampone molecolare negativo. Vietata inoltre ogni forma di riunione, feste anche in famiglia e ogni forma di assembramento.