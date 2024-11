Sospese le lezioni in tutti gli istituti cittadini per dieci giorni a partire dal oggi fino al 15 novembre

Chiuse tutte le scuole a Falerna, nel Catanzarese. Lo ha deciso il sindaco Daniele Menniti comunicandolo dalla sua pagina Facebook. La decisione è stata assunta dopo aver riscontrato la positività di una maestra della scuola dell'infanzia.

«Tenuto conto che con pec il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, ha comunicato che un insegnante è risultata positiva al tampone molecolare - si legge nell’ordinanza - che è stata in contattato con i bambini della scuola dell’infanzia delle Sezioni di Falerna Centro, Castiglione e nel plesso di Falerna Scalo, nonché con i collaboratori scolastici e le insegnanti in servizio – precisando che - molti bambini della scuola dell’infanzia di Falerna centro e nel plesso di Falerna Marina, hanno fratelli e sorelle nella scuola primaria e secondaria – ha ordinato - la sospensione temporanea di tutte le attività didattiche di ogni ordine e grado dell’istituto svolte nell’ambito del Comune di Falerna, per 10 giorni consecutivi a far data dal 05 novembre 2020 al 15 novembre 2020».