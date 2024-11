Otto degenti sono rimasti contagiati in una settimana, tra di loro anche un infermiere che è stato posto in quarantena obbligatoria

Il bilancio è di 8 persone contagiate in una settimana. Tra questi c'è anche un infermiere che è già in quarantena obbligatoria. Scoppia un focolaio di Covid-19 a Messina, nell'istituto ortopedico di Ganzirri. Per questo motivo l'Azienda sanitaria provinciale del capoluogo di provincia ha messo in atto la strategia di contenimento per circoscrivere il contagio ed evitare che il virus si propaghi isolando, quindi, l'istituto sanitario.

Tutti i pazienti sono già stati sottoposti a tampone e una delle donne positive è stata traferita al policlinico di Messina perché le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate.