Ha trascorso dieci giorni di vacanza a Bagnara con i parenti una giovane che, al suo rientro a Roma ha scoperto di essere positiva al Covid.

La notizia ha fatto scattare i necessari provvedimenti da parte delle autorità preposte. Il sindaco Gregorio Frosina ha disposto sei ordinanze di quarantena obbligatoria domiciliare per le sei persone che hanno avuto contatti con la ragazza.



La giovane ha soggiornato a Bagnara dal 10 al 20 agosto ed è entrata in contatto con i sei soggetti posti in quarantena che saranno sottoposti a tampone. Quanto accaduto ha portato il sindaco ad appellarsi al buon senso della popolazione chiedendo di rispettare le norme comportamentali raccomandare per evitare che il peggio.