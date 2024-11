Il medico si era autoposto in quarantena già da tempo. Intanto arriverà anche in Calabria il farmaco in fase sperimentale che avrebbe effetti benefici sui pazienti affetti da coronavirus

È stato appena accertato un nuovo caso positivo di Covid 19 nella provincia di Catanzaro. Si tratta di un medico che già da tempo si era autoposto in quarantena domiciliare. Le condizioni di salute non destano preoccupazione nei sanitari, l'uomo si trova attualmente in isolamento nella sua abitazione.





LEGGI ANCHE: Coronavirus in Calabria: tutti gli aggiornamenti in diretta





Il bilancio nella provincia di Catanzaro

Attualmente, nella provincia di Catanzaro sono complessivamente quattro le persone risultate positive al Covid 19. Di queste, due si trovano ricoverate nel reparto di Malattie Infettive dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio e due in isolamento domicliare.

Anche in Calabria il farmaco sperimentale

Intanto arriverà anche in Calabria il farmaco in fase sperimentale che avrebbe effetti benefici sui pazienti affetti da Coronavirus. Il “tocilizumab”, questo il nome del farmaco, è prodotto dall'azienda farmaceutica Roche, è nato per curare l'artrite reumatoide e si è scoperto essere in grado anche di ridurre i problemi polmonari dei soggetti colpiti dal coronavirus. Ad annunciarlo la presidente della Regione Jole Santelli.





Il farmaco sarà disponibile per tutti gli ospedali della Calabria, sia hub, che spoke e di montagna e sarà distribuito, a seguito di apposita richiesta, dalle strutture di riferimento per ciascuna provincia: l’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio per le strutture comprese nel territorio dell’Asp di Catanzaro; l’ospedale Metropolitano di Reggio Calabria per la provincia di Reggio Calabria; l’Asp di Cosenza per il territorio cosentino e l’Azienda ospedaliera Universitaria Mater Domini per le province di Crotone e Vibo Valentia.