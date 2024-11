Sono due i nuovi tamponi risultati positivi all'esito dell'esame eseguito dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. I due tamponi appartengono ad un paziente risultato positivo nella provincia di Vibo Valentia e ad uno positivo nella provincia di Crotone. Sale, quindi, a 17 il bilancio dei contagiati da Covid 19 nell'area centrale della Calabria.

I casi positivi provincia per provincia

In dettaglio, nella provincia di Catanzaro i positivi sono complessivamente tre: due ricoverati nel reparto di Malattie infettive e uno posto in isolamento domiciliare. A Crotone in totale otto: due ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Pugliese, uno ricoverato nell'unità di Terapia Intensiva e cinque posti in isolamento domiciliare. A Vibo Valentia sono sei in totale: uno ricoverato nel reparto di Malattie infettive di Catanzaro e cinque posti in isolamento domiciliare. A Reggio, tredici casi (di cui due da confermare). Otto i ricoveri a Cosenza.