Si aggrava la situazione nella provincia di Crotone. Tra gli otto tamponi risultati positivi nella tarda serata di ieri e provenienti proprio dalla provincia di Crotone, c'è anche un operatore sanitario del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Si tratterebbe del pronto soccorso. Sono attesi nelle prossime ore i risultati di altri tamponi eseguiti sul personale in servizio nel reparto di Medicina d'Accettazione e d'Urgenza dell'ospedale pitagorico. L'Azienda sanitaria provinciale di Crotone è già corsa ai ripari e ha convocato una conferenza stampa d'urgenza.

Il bilancio nella provincia di Crotone

Come si ricorderà nei giorni scorsi era risultato positivo anche il commissario straordinario dell'Asp Gilberto Gentili, che attualmente si trova in isolamento domiciliare. Il bilancio nella provincia di Crotone si assesta per ora a 18 contagiati. Di questi, tre sono ricoverati nei reparti di Malattie infettive di Catanzaro e Crotone, uno si trova nell'unità di Terapia Intensiva dell'ospedale Pugliese di Catanzaro e ben 14 sono stati posti in isolamento domiciliare.