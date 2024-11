È appena stato divulgato il bollettino sanitario dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Secondo quanto riferito alla data di oggi risultano complessivamente sette degenti nel reparto di Malattie infettive, in condizioni stazionarie. Si tratta, in particolare, di tre pazienti provenienti dalla provincia di Crotone, due provenienti dalla provincia di Vibo Valentia e due pazienti catanzaresi. I ricoverati in rianimazione sono invece saliti a due. Si tratta di un paziente di Crotone e uno di Catanzaro.

Questo pomeriggio è stato accertato un nuovo caso nella provincia. Si tratta di un uomo, le cui condizioni di salute al momento non destano particolari preoccupazioni. È quindi stato disposto l'isolamento domiciliare.