Diffusi i nuovi dati sull'emergenza sanitaria nella nostra regione. Ci sono 15 contagiati in più rispetto a ieri, 71 i decessi registrati. Nel conteggio non risultano i casi di Torano dove i test sono stati ripetuti

Diffusi i nuovi dati sull'epidemia in Calabria con l'ultimo bollettino diramato dalla Regione oggi 15 aprile.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 18.229 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 971 (+15 rispetto a ieri), quelle negative sono 17.258. Sono in corso di verifica gli ulteriori tamponi effettuati presso l'Rsa di Torano.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 58 in reparto; 4 in rianimazione; 89 in isolamento domiciliare; 23 guariti; 25 deceduti

Cosenza: 45 in reparto; 4 in rianimazione; 229 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 20 deceduti

Reggio Calabria: 30 in reparto; 3 in rianimazione; 200 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti

Vibo Valentia: 6 in reparto; 50 in isolamento domiciliare; 7 guarito; 5 deceduti

Crotone: 17 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 6 deceduti

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 7055, così distribuiti:

Cosenza: 1743

Crotone: 1463

Catanzaro: 1666

Vibo Valentia: 457

Reggio Calabria: 1726

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.692.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

