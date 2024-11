Nuovo aggiornamento sull'emergenza sanitaria coronavirus. Pubblicato nel pomeriggio di oggi, 3 aprile, il bollettino della Regione Calabria.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 9963 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 733 (+42 rispetto a ieri), quelle negative sono 9230. Complessivamente 45 i decessi.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 68 in reparto; 8 in rianimazione; 64 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 16 deceduti

Cosenza: 54 in reparto; 3 in rianimazione; 126 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 12 deceduti

Reggio Calabria: 35 in reparto; 4 in rianimazione; 157 in isolamento domiciliare; 11 guariti; 11 deceduti

Vibo Valentia: 4 in reparto; 2 in rianimazione; 43 in isolamento domiciliare; 2 deceduti

Crotone: 22 in reparto; 72 in isolamento domiciliare; 4 deceduti

I soggetti in quarantena volontaria sono 9308, così distribuiti:

Cosenza: 3085

Crotone: 1329

Catanzaro: 1227

Vibo Valentia: 611

Reggio Calabria: 3056





Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.988.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Prorogata la chisura dei Comuni zona rossa

Intanto con una nuova ordinanza della Regione Calabria, sono prorogate fino al 12 aprile le ordinanze con cui la governatrice Jole Santelli ha chiuso i confini di diversi Comuni in Calabria per l’emergenza coronavirus. La proroga riguarda Montebello Jonico, Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), Cutro (Crotone), San Lucido, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano, Bocchigliero (Cosenza), Serra San Bruno (Vibo Valentia), Chiaravalle Centrale, Soverato, Torre di Ruggiero, Vallefiorita e Cenadi (Catanzaro). Per Fabrizia (Vibo Valentia), fin dall'inizio la "chiusura" era stata disposta fino al 12 aprile così come per Oriolo.