È emergenza coronavirus anche in Calabria. Finora sono circa sessanta i casi positivi registrati nella regione.



Nel decreto del Governo varato il 9 marzo dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha esteso a tutta Italia la "zona rossa" che di fatto diviene zona protetta. Misure straordinarie quindi valide per tutta la Penisola. Chiuse scuole e università fino al 3 aprile.



Nel decreto firmato l'11 marzo invece sono state adottate misure ancora più stringenti. Chiuse tutte le attività commerciali, ad eccezione di supermercati, farmaci e di quelle che forniscono i servizi essenziali (LEGGI QUI CHI PUò RIMANERE APERTO)



15 marzo

Ore 23.16 - Un altro caso positivo a Catanzaro e tre a Crotone

Un altro caso positivo nella provincia di Catanzaro e altri tre nella provincia di Crotone. Per la città capoluogo è il terzo caso in due giorni, che porta il bilancio dei contagi a sette complessivi. Per la provincia di Crotone, invece, i numeri iniziano a diventare sempre più drammatici. Con gli ultimi tre tamponi positivi di oggi, il dato complessivo ammonta a 21 in totale.

Ore 20.45 - Bollettino Ospedale Pugliese

È appena stato divulgato il bollettino sanitario dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Secondo quanto riferito alla data di oggi risultano complessivamente sette degenti nel reparto di Malattie infettive, in condizioni stazionarie.

Ore 20.30 - Positivo ai test il sindaco di Montebello

Positivo al primo tampone il sindaco di Montebello Jonico Ugo Suraci. Lo comunica il diretto interessato nella sua pagina Fb e la notizia non può che far riflettere sui possibili contagi.

Ore 18.00 - Nuovo caso a Catanzaro

Nuovo caso di Covid-19 a Catanzaro. Si tratta di un uomo le cui condizioni, al momento, non destano preoccupazione. Il paziente si trova in isolamento a casa.

Ore 17.30 -Il bollettino della Regione

Il bollettino della Regione Calabria stila un quadro chiaro dell’evoluzione dei contagi nelle cinque province. Le persone risultate positive al coronavirus sono 68 (ieri erano 60), quelle negative 634.

Ore 12.30 - Nessun morto a Castrovillari per coronavirus

Nelle ultime ore il cuore di due persone ricoverate nel reparto di Broncopneumologia del Ferrari di Castrovillari ha cessato di battere. Non per il Covid 19. I tamponi praticati per verificare l’eventuale contagio hanno dato esito negativo.

Ore 10.00 - Settimo caso di coronavirus a Vibo Valentia

Si registra un altro caso di Coronavirus in provincia di Vibo Valentia. A risultare positivo un cittadino residente a Nicotera e proveniente dalla Valle d’Aosta, da dove era giunto il 12 marzo in treno, e sin da subito posto in quarantena. Dopo avere effettuato il tampone, è giunto il risultato che ha dato esito positivo. L’uomo si trova nel suo domicilio.

Ore 7.30 – Negativi tamponi sanitari di Crotone

Coronavirus, negativi i tamponi dei sanitari dell'ospedale di Crotone. Ben 27 quelli inviati a Catanzaro per essere analizzati dopo il contagio di un infermiere del pronto soccorso.

14 marzo

Ore 21.30 – 14 casi in provincia di Cosenza

Sono 14 in totale, le persone ricoverate in ospedale in provincia di Cosenza, che hanno contratto il Covid 19. All’Annunziata nove sono in cura nell’unità operativa di malattie infettive, due in rianimazione. Altri tre pazienti sono ospiti del Ferrari di Castrovillari.

Ore 21:30 - 4 casi positivi: il bollettino

La Direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 103 soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 4 sono risultati positivi. È invece stato riscontrato positivo l’ultimo rimasto in sospeso dei due casi di giovedì.

Tra i pazienti risultati positivi di oggi vi è anche il caso della persona morta mentre si recava all’ospedale di Melito Porto Salvo.

Ore 18.53 - Il bollettino della Regione Calabria del 14 marzo

Aumenta di giorno in giorno il numero dei contagi anche in Calabria. Il bollettino della Regione, oggi 14 marzo, stila i dati riferiti all’emergenza coronavirus. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 60 (ieri erano 38), quelle negative sono 521. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 581 tamponi.



Ore 18 - Altro caso positivo nel Catanzarese



Sale ancora il bilancio dei contagiati nella provincia di Catanzaro. È stata accertata la positività di una donna residente nel Comune di Cropani nel catanzarese.

Ore 17.20 – Positivo un sanitario del pronto soccorso

Si aggrava la situazione nella provincia di Crotone. Tra gli otto tamponi risultati positivi nella tarda serata di ieri e provenienti proprio dalla provincia di Crotone, c'è anche un operatore sanitario del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Si tratterebbe del pronto soccorso.

Ore 16:30 - 57enne positivo al Covid-19 morto

C’è il primo morto positivo al coronavirus in provincia di Reggio Calabria. Si tratta di un uomo di 57 anni, di Montebello Jonico.

Ore 12.20 – Nuovi posti letto a Crotone

All'ospedale di Crotone sono stati predisposti 20 posti letto in più per far fronte ai contagi. I pazienti Covid-19 di Vibo Valentia e Crotone, inoltre, verranno ricoverati nei rispettivi ospedali spoke. A Catanzaro giungeranno solo quanti necessitano di assistenza di secondo livello.

Ore 11:30 - Primo caso a Villa San Giovanni

Tra i tamponi eseguiti dal Gom a dare esito positivo c’è un residente a Villa San Giovanni. A renderlo noto è l’amministrazione comunale che sta già provvedendo, dopo le opportune verifiche, ad emanare ulteriore ordinanza con altrettante restrizioni.

Ore 08:00 - Nuovi nove casi positivi

Nove nuovi casi di pazienti risultati positivi al Covid-19. Tra questi otto che non presentano un quadro clinico aggravato e che sono stati sottoposti ad isolamento domiciliare mentre il nono era già stato trasferito nel reparto di Malattie infettive dell'azienda ospedaliera Pugliese.

13 marzo

Ore 23:00 - Due tamponi positivi

Sottoposti allo screening per Covid-19 49 soggetti con sospetto di infezione. Di questi, 2 sono risultati positivi al primo tampone, ma si attende la conferma definitiva. È invece stato riscontrato positivo uno dei due casi di ieri. In totale, ad oggi, sono stati sottoposti a controllo 206 pazienti. I casi positivi confermati sono 12, i casi da confermare sono invece 3.

Ore 22:00 - Due nuovi casi

Si registrano due nuovi ricoveri nel reparto di malattie infettive di Cosenza di persone risultate positive al coronavirus. Si tratta di due soggetti provenienti dal Tirreno cosentino, in particolare da San Lucido e Fuscaldo.

Ore 21 - Positivo medico a Catanzaro

Nuovo caso positivo di Covid 19 nella provincia di Catanzaro. Si tratta di un medico da tempo in isolamento nella propria abitazione.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

In Calabria ad oggi sono effettuati 422 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 38, quelle negative sono 384.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 6 in reparto; 1 in rianimazione

Cosenza: 6 in reparto; 2 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare

Reggio Calabria: 6 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 1 guarito

Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare

Crotone: 5 in isolamento domiciliare

Le persone quarantena volontaria sono 3668, così distribuiti:

Cosenza: 1200

Crotone: 195

Catanzaro: 450

Vibo Valentia: 373

Reggio Calabria: 1450





Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 5672.

Ore 18:40 - Due nuovi casi a Crotone

Sale il numero dei contagi nella provincia di Crotone. Nel corso di questa giornata altri due tamponi provenienti dalla città pitagorica sono infatti risultati positivi al Covid 19. Complessivamente a Crotone risultano, quindi, dieci i pazienti contagiati.

Ore 13.50 - Positivo un giovane di Briatico

Positivo ai test per il conoravirus un giovane rientrato a Briatico dalle regioni del Nord. I risultati giunti nella notte da Catanzaro. Si attende ulteriore e ufficiale conferma.

Ore 9.40 - La Regione Calabria cerca medici

La Regione Calabria divulga l'avviso pubblico per reperire medici in vista dell'emergenza coronavirus. Si cercano medici specializzati o specializzandi in anestesia e rianimazione, pneumologia, malattie infettive, cardiologia, medicina interna, medicina d’urgenza o radiodiagnostica.

12 marzo 2020

Ore 23.20 - Due casi da Vibo e Crotone

Sono due i nuovi tamponi risultati positivi all'esito dell'esame eseguito dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. I due tamponi appartengono ad un paziente risultato positivo nella provincia di Vibo Valentia e ad uno positivo nella provincia di Crotone.

Ore 22:50 - Due nuovi casi a Reggio Calabria

Due nuovi casi oggi a Reggio Calabria. Il bollettino del Grande ospedale metropolitano.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA

In Calabria ad oggi sono effettuati 360 tamponi.



Le persone risultate positive al Coronavirus sono 35, quelle negative sono 325.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 5 in reparto;

Cosenza: 7 in reparto; 2 in rianimazione; 1 in isolamento domiciliare

Reggio Calabria: 4 in reparto; 6 in isolamento domiciliare; 1 guarito

Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare

Crotone: 5 in isolamento domiciliare





I soggetti in quarantena volontaria sono 2382 , così distribuiti:

I soggetti in quarantena volontaria sono , così distribuiti: Cosenza: 430

Crotone: 140

Catanzaro: 396

Vibo Valentia: 363

Reggio Calabria: 1053



Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 5008.

Ore 18:15 - Al Pugliese sei ricoverati

Il bollettino ufficiale dell'ospedale Pugliese di Catanzaro registra sei pazienti ricoverati nel nosocomio.

Ore 11.20 – Positivo il deputato Cirielli

Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera, è risultato positivo al test del Coronavirus. È il secondo parlamentare ad aver contratto il virus.

Ufficiale dell'Arma e politico di lungo corso, il parlamentare campano è da poco meno di un anno è uno dei politici di riferimento di Fratelli d'Italia in Calabria

Ore 11 – Positivo il commissario dell'Asp di Crotone

Il commissario straordinario dell’Asp di Crotone, Gilberto Gentili, è risultato positivo al test del coronavirus. Il dirigente è stato posto in isolamento domiciliare essendo asintomatico.

Ore 9.30 – Altri due casi positivi

Dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale Pugliese di Catanzaro si sono avuti gli ultimi riscontri sul gruppo di tamponi giunti dall'intera area centrale della Calabria. Due i casi positivi. Il primo proveniente dalla provincia di Crotone e il secondo, invece, proveniente dalla provincia di Catanzaro.

Ore 7 - Due casi positivi a Cosenza

A Cosenza i casi di Coronavirus salgono a otto. Nel pomeriggio di ieri è arrivata la conferma della positività su due dei tamponi effettuati in giornata. Si tratta di un uomo di Corigliano Rossano e una donna di Cetraro. Quest'ultima è la moglie del primo contagiato dal Covid-19 in Calabria.

11 marzo 2020

Ore 22 - Chiuse tutte le attività in Italia

Chiuse tutte attività commerciali ad eccezione dei supermercati e delle farmacie. Chiusi anche tutti i centri commerciali. È il provvedimento del Governo per contenere e gestire l'emergenza coronavirus. Nominato come commissario al reperimento delle risorse sanitarie nazionali, il calabrese Domenico Arcuri.

Ore 21.30 – La Regione attiva il Piano emergenza coronavirus

La Regione Calabria, rappresentata dal presidente Jole Santelli, in accordo con il commissario straordinario Saverio Cotticelli e con il supporto del Dipartimento Salute, ha approvato il piano che prevede l’attivazione di 400 posti letto di terapia intensiva e subintensiva per le aree nord, centro e sud della regione.

Ore 21:30 - Altri sei casi a Reggio Calabria

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti per screening CoViD-19 n. 19 soggetti con sospetto di infezione. Di questi sono risultate positive sei persone:1 in regime di ricovero e 5 in sorveglianza attiva domiciliare. Inoltre, sono stati confermati come positivi i 2 casi dubbi di ieri.

Ore 20.25 - Sospesi allenamenti Crotone calcio

Nell’ambito dell’emergenza nazionale coronavirus sono stati sospesi da oggi tutti gli allenamenti dei calciatori del Crotone.

Ore 20:00 - Cinque tamponi positivi da Crotone

Sale vertiginosamente il numero dei pazienti contagiati da Covid 19 in Calabria. Dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro è uscito l'ultimo responso sul gruppo di tamponi qui giunto in giornata per essere analizzato. Cinque quelli risultati positivi, la cui provenienza risulta essere dalla provincia di Crotone.

Ore 19.30 - Nuovo caso a Cosenza

C'è ancora un esito positivo al tampone al Covid-19 tra quelli analizzati dal laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Per le prossime ore è attesa la validazione da parte dell'Istituto Superiore della Sanità.

Ore 18.00 - Bollettino della Regione Calabria

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 276 tamponi.

Le persone risultate positive al coronavirus sono attualmente 19, quelle negative sono 257.





Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro : 4 in reparto

: 4 in reparto Cosenza : 2 in reparto; 2 in rianimazione; 1 guarito

: 2 in reparto; 2 in rianimazione; 1 guarito Reggio Calabria : 4 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 1 guarito

: 4 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 1 guarito Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare.





Le persone in quarantena volontaria sono 1342, così distribuite:

Cosenza : 380

: 380 Crotone : 115

: 115 Catanzaro : 334

: 334 Vibo Valentia : 343

: 343 Reggio Calabria: 170





I rientri in Calabria

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 4200.

16:50 - Salgono a sei i casi positivi a Reggio

Sale a sei il numero dei contagi in provincia di Reggio Calabria. Arriva la conferma da parte delle istituzioni locali sul caso di un 39enne di Montebello Jonico.

10 marzo 2020

21:25 - Tre tamponi positivi a Vibo Valentia

Si allunga ancora la conta dei contagiati da coronavirus in Calabria. Gli ultimi tre casi di pazienti positivi arrivano da Vibo Valentia.

ore 20.30 - La nota del Gom di Reggio

La Direzione aziendale del Grande ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica in una nota stampa che «in data odierna sono stati riscontrati due casi sospetti di infezioni da Sars-CoV-2 (Covid-19) che potrebbero portare a cinque il totale dei casi verificati fino ad oggi».



IL BOLLETTINO DELLE 18 DELLA REGIONE CALABRIA

In Calabria ad oggi sono effettuati 239 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 12, quelle negative sono 226.





Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 3 in reparto

Cosenza: 2 in reparto; 2 in rianimazione; 1 guarito

Reggio Calabria: 2 in reparto; 1 guarito

Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare





I soggetti in isolamento domiciliare sono 908, così distribuiti:

Cosenza: 300 (asintomatici)

Crotone: 45 (asintomatici)

Catanzaro: 257 asintomatici e 4 sintomatici

Vibo Valentia: 140 asintomatici e 12 sintomatici

Reggio Calabria: 140 asintomatici e 10 sintomatici

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 3450.

Ore 10:20 – Quarto paziente positivo a Reggio

C’è un nuovo caso di coronavirus a Reggio Calabria. Si tratta di un paziente anziano, affetto da patologia pregressa, risultato positivo agli esami virologici. Al momento non necessita di alcun supporto respiratorio.

Ore 8.30 - Primo caso a Crotone

Un nuovo caso di coronavirus è stato registrato nella tarda serata di ieri a Crotone. Il tampone esaminato dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro è risultato positivo. Si tratta di un'imprenditrice 60enne. Chiusa per precauzione la sua clinica sanitaria.



9 marzo 2020

Ore 22:00 - Misure straordinarie estese a tutta Italia

Conte annuncia l'inasprimento delle misure: «Italia zona protetta». L'annuncio nel corso dela conferenza stampa in diretta del presidente del Consiglio.

Ore 20.35 - Il piano della Regione Calabria

Un programma in tre fasi, da definire “nell'arco di questa settimana”. È il piano operativo che la Regione Calabria ha allestito per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. È stato presentato oggi pomeriggio alle aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria in una riunione nella sede della Giunta

Ore 19.30 - I rientri dal Nord

Iniziano ad affluire al dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria i primi dati che riguardano il numero dei calabresi rientrati nei giorni scorsi dalle aree del nord Italia. Otre2mila le auto-denunce.

Ore 17.20 – Nuovo caso positivo a Cosenza

Nuovo caso di tampone positivo al Covid 19 in provincia di Cosenza. Si tratta, secondo quanto si è appreso, di una persona attualmente ricoverata nel reparto di malattie infettive del complesso ospedaliero dell’Annunziata. Nei giorni scorsi avrebbe avuto contatti con un altro paziente affetto dal coronavirus, giunto dal nosocomio di Corigliano ed ora in cura nel medesimo reparto guidato dal dott. Antonio Mastroianni.

Ore 17.20 – Chiusi gli uffici della Provincia di Cosenza

Gli uffici della Provincia di Cosenza resteranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile prossimo. L’utenza potrà interloquire attraverso i canali telematici e telefonici.

Ore 17:05 – Un altro paziente positivo a Reggio Calabria

Sono due complessivamente i pazienti positivi al tampone effettuato oggi a Reggio Calabria.

Ore 15.40 – Nuovo caso di coronavirus a Reggio

Positivo ai test per il coronavirus un dipendente del laboratorio medico De Blasi sito a Reggio Calabria. Colleghi in quarantena.

Ore 11.43 - Cosenza 60 medici di base finiscono in quarantena

Sessanta medici di base che operano nella provincia di Cosenza sono in quarantena. Tutti hanno avuto contatti con un informatore scientifico risultato positivo. Ad annunciarlo è il segretario nazionale della Fimmg. Ora 70mila calabresi sono senza assistenza.

8 marzo 2020

Ore 20.35 - Censimento degli arrivi dal nord

È attivo sul sito istituzionale della Regione Calabria una scheda censimento per il monitoraggio dei rischi da Covid-19. È possibile trovarla al seguente link.

L'appello della presidente della Regione Santelli

Ore 17:35 - Paziente positivo vibonese trasferito in ospedale

Ricoverato in ospedale a Catanzaro uno l'uomo vibonese risultato insieme alla moglie positivo al tampone del coronavirus. In quarantena chi è venuto a contatto con la coppia.

Ore 13:15 - Rinviato il Consiglio regionale

Rinviato il Consiglio regionale della Calabria previsto per domani 9 marzo. Troppo alto il rischio di far convergere a palazzo Campanella consiglieri e strutture, oltre agli operatori dell’informazione per quella dovrebbe essere la prima seduta dell’undicesima legislatura.

Ore 12:15 - Quarantena obbligatoria per chi torna: l'ordinanza regionale

La presidente della Regione ha firmato l'ordinanza con le misure adottate per gestire l'emergenza. Quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva per chi rientra in Calabria dalle zone indicate dal decreto e controlli nelle stazioni e negli aeroporti (IL TESTO DELL'ORDINANZA)