Sembra esser stato circoscritto il contagio da Covid 19 che ha colpito nei giorni scorsi il comune di Gimigliano, nel Catanzarese. Centro colpito dalla diffusione del virus giunto poi fino alla città capoluogo dapprima nei reparti universitari del policlinico e poi in una palestra.

Il sindaco dalla sua pagina Facebook ha comunicato l'esito di 113 tamponi effettuati dal dipartimento Prevenzione dell'Asp nella giornata di ieri: «Sono tutti negativi, tranne uno» ha precisato il primo cittadino. Si tratta di un contatto stretto del primo contagiato, il dipendente di un'azienda catanzarese. «Inoltre, in via precauzionale, sta per essere emanata un’ordinanza in merito al rinvio dell’apertura delle scuole sul territorio» ha concluso il sindaco.

Tutti negativi i temponi eseguiti nel comune di Curinga, altro centro del lametino colpito nei giorni scorsi dall'infezione. Il dipartimento Prevenzione dell'Asp ha comunicato i confortanti risultati.