Oggi in provincia di Cosenza si registrano 15 nuovi casi di coronavirus e tutti sul versante tirrenico cosentino. 12 di questi sono ragazzi ospiti del Cas (centro di accoglienza straordinario) di Amantea. Gli altri 3 casi si registrano a Scalea e Papasidero, centro montano a pochi chilometri da Orsomarso, prima d'ora rimasto covid-free. Si segnalano anche 6 persone guarite, di cui una dimesso dall'ospedale.

47 i casi ad Amantea

Sono attualmente 47 le persone positive domiciliate a Amantea. Tutte, per fortuna, si trovano in buone condizioni di salute e in isolamento domiciliare. I casi totali della cittadina, da inizio pandemia, salgono a 54, uno in meno della città di San Lucido, tra le comunità tirreniche più colpite ai tempi del lockdown con 4 decessi per Covid. Oggi San Lucido ha lasciato alle spalle i giorni bui e tira un sospiro di sollievo, perché dopo un'estate free-covid al momento risulta una sola persona positiva ed è in via di guarigione.

I contagi a Scalea

Scalea oggi fa registrare +2, per un totale di 3 casi da inizio pandemia, nonostante i numerosi turisti che questa estate ha affollato ogni angolo della città altotirrenica. I due soggetti positivi sono in isolamento domiciliare e le loro condizioni non destano preoccupazione.

LEGGI ANCHE: Coronavirus Calabria, balzo dei contagi: 28 in più nel bollettino regionale