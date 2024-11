Aumentano i casi di positività al Covid-19 nel Lametino. Un nuovo contagio si è registrato a Conflenti, si tratta del primo per il centro montano. A darne notizia è lo stesso sindaco Serafino Pietro Paola che spiega di avere provveduto immediatamente a contattare le persone che sono risultate aver avuto relazioni con il soggetto positivo, invitandole ad osservare tutte le prescrizioni ed i protocolli previsti per la quarantena, in attesa delle istruzioni più appropriate da parte delle competenti autorità sanitarie.

«Alla persona contagiata - precisa - ma anche ai suoi familiari che stanno vivendo questo momento di angoscia e di dolore, vanno la solidarietà, l'affetto ed un abbraccio ideale da parte mia, dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità conflentese unitamente all'augurio per una pronta guarigione».

«Rinnovo la raccomandazione - prosegue - a tutti voi di osservare scrupolosamente le direttive, le precauzioni e le prescrizioni emanate dalle autorità nazionali e regionali e di adottare tutte le misure igienico sanitarie dettate dalla comunità scientifica per tutelare la nostra salute ed evitare ulteriori contagi. In questo momento è necessario mantenere la calma e restare sereni, evitando deleteri chiacchiericci nel rispetto delle persone coinvolte e della loro privacy».





«La situazione è assolutamente sotto controllo - precisa il primo cittadino - oltre che costantemente monitorata dagli organismi sanitari, dalle forze dell'ordine e dall'amministrazione comunale. Grazie a tutti per i sacrifici e per l'alto senso di responsabilità civica dimostrata in una così grave e difficile congiuntura. Sono certo – conclude - che, tutti insieme, riusciremo a gestire e superare questo periodo drammatico rafforzando i vincoli di appartenenza e rendendo ancora più solidale, più unita e più forte la nostra comunità».

Intanto sono sette i casi registrati a Serrastretta e due quelli a Pianopoli, mentre al netto delle guarigioni, i casi in questo momento a Lamezia città sono quattro, tre domiciliati e uno ricoverato.