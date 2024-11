La signora è stata trasferita a Catanzaro e ricoverata all'ospedale Pugliese. In totale in città i casi sono otto, due nell’hinterland

È una casalinga di 61 anni l’ultimo caso di contagio da Coronavirus a Lamezia Terme. La donna si trova ora ricoverata al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. In base alle prime informazioni, non avrebbe avuto nessun contatto con persone provenienti da fuori regione.

Dopo undici giorni di quiete per la città ricomincia così a salire la conta dei positivi. Al momento i casi in città sono otto, il nono è purtroppo deceduto nei giorni scorsi. Nel Lametino, invece, sono due: uno a Gizzeria, la moglie del docente deceduto per Covid-19, e uno a Feroleto Antico, un’infermiera.