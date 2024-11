Dopo Catanzaro anche Lamezia decide di chiudere le scuole da domani al 28 novembre. L'ordinanza è stata firmata questa mattina dal sindaco di Lemezia Paolo Mascaro.

Nell'ordinanza si comunica «la sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle prime classi delle scuole secondarie di I° grado presenti sul territorio del Comune di Lamezia Terme, con decorrenza dal 12 novembre 2020 e fino al 28 novembre 2020, sempre tenendo conto dell’evolversi della situazione epidemiologica che sarà accertata dall’Autorità Sanitaria».

Come conseguenza alla sospensione della didattica in presenza, il primo cittadino comunica «l‘attivazione della didattica a distanza (Dad) al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato».