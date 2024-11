Una crescita di casi relativamente bassa ma costante, accompagnata di pari passo alle guarigioni. Il bollettino Covid di Lamezia vede anche oggi un caso positivo a fronte di un altro soggetto tornato in buona salute.

Complessivamente in città, quindi, si hanno 23 persone affette da Covid. Di questi per tre si è reso necessario il ricovero, mentre altri venti sono in isolamento domiciliare.



Intanto, dopo la chiusura odierna del plesso Rodari e della scuola secondaria di primo grado Ardito per la procedura di sanificazione necessaria visto il riscontro della positività di un’insegnante, domani le lezioni riprenderanno regolarmente.