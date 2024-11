È la prima vittima per la cittadina dello Stretto. Intanto emersi altri 11 casi di positività al coronavirus

L’amministrazione comunale di Villa San Giovanni conferma numeri pochi rassicuranti in merito all’emergenza coronavirus. La cittadina dello Stretto ha registrato nelle scorse ore la prima vittima del Covid. L’uomo è deceduto al Gom di Reggio Calabria.





Intanto sono emersi altri 11 casi di positività al coronavirus, portando il totale dei contagi a quota 86. Al netto dei guariti e del decesso, gli attualmente positivi sono 71. Il Comune informa inoltre che è operativo il Coc. È stato espletato il servizio di assistenza alla popolazione tramite il numero dedicato 0965.7934249. Pertanto l’amministrazione invita i cittadino a prestare la massima attenzione e a rispettare le regole.





«Il presidente f.f. della Regione Calabria – si legge ancora nella comunicazione dell’amministrazione - ha emanato altre due ordinanze ulteriormente restrittive che prevedono e chiariscono la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, le misure di sostegno al personale sanitario ed altre disposizioni anti-covid. Inoltre – si fa rilevare - sono stati riaperti i termini per accedere ai buoni spesa ed i termini per esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie per accettare i ticket “misure di solidarietà Calabria”».





