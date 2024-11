Sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti sulle persone entrate in contatto con il giovane di Girifalco, affetto da Covid 19 e che lo aveva dichiarato sui social. Nella notte il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test sui primi 72 campioni prelevati ieri dall'Asp sui contatti più stretti, per lo più familiari. Tutti sono risultati negativi.



In giornata si procederà a processare anche gli altri prelevati nelle due tensostrutture allestite appositamente dall'Asp e presi d'assalto nel pomeriggio di ieri dai tanti giovani che hanno frequentato nelle giornate di sabato e domenica le due discoteche di Soverato.



Circa 500 i tamponi giunti nel laboratorio di Microbiologia dell'ospedale Pugliese e provenienti oltre che dalle due tensostruttura allestite a Catanzaro Lido e Soverato anche da Vibo Valentia, dove alcuni giovani hanno deciso di autodenunciarsi contattando l'Asp per informare la loro presenza nei due locali notturni di Soverato. Grande la mole di lavoro a cui in queste ore sono sottoposti i tecnici del laboratorio in un periodo di riduzione del personale a causa delle ferie ma con un numero elevato di tamponi da processare.