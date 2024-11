Tra le vittime anche un’ospite della comunità alloggio L’Incontro di Spezzano Piccolo: era in cura al centro Covid di Rogliano. Il bollettino dell’Asp segnala inoltre sette nuovi ricoveri. In ospedale anche un dirigente dell'Asp

Ci sono tre decessi di altrettanti pazienti dei reparti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, annotati nel bollettino diffuso in serata dall’Asp. Uno è relativo ad un’anziana signora ospite della comunità L’Incontro di Casali del Manco, morta nel centro Covid del Santa Barbara di Rogliano.

Sette nuovi ricoveri

Salgono così a 55 le vittime con Covid nel territorio della provincia dall’inizio della pandemia. Crescono anche i nuovi ricoveri, sette nelle ultime ventiquattr’ore, ma anche le dimissioni a domicilio: in quattro sono tornati a casa nonostante siano ancora positivi poiché le loro condizioni di salute in netto miglioramento ne hanno consentito il ritorno a casa.

Ricoverato un dirigente dell'Asp

Nel complesso, i dati aggiornati alle ore 13 di oggi 8 novembre, registrano quattro degenti in terapia intensiva, undici in rianimazione, 71 distribuiti tra la pneumologia, la geriatria, le malattie infettive e l’ospedale di Rogliano. In più vi sono tre persone ricoverate al Giannettasio di Corigliano-Rossano, una delle quali è un dirigente proprio dell’Azienda Sanitaria.