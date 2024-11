I villeggianti, asintomatici, sono stati posti in quarantena appena giunti nella cittadina poichè avevano partecipato ad una festa dove erano stati riscontrati contagi

Due turisti che si trovano in vacanza a Diamante, sulla costa Tirrenica cosentina, sono risultati positivi al coronavirus. Lo rende noto il Comune.

«Il sindaco Ernesto Magorno - si legge in una nota - intende tranquillizzare cittadini e ospiti: le due persone sono asintomatiche e sono state poste in quarantena appena giunte a Diamante, in quanto avevano partecipato ad una festa, nella loro città di provenienza, dove erano stati riscontrati dei casi di positività».

Quindi «sono state, quindi, prima e dopo l'esito degli esami, attivate tutte le procedure e i protocolli necessari». Il Comune invita al costante rispetto delle norme, quali uso della mascherina, distanziamento di un metro e divieto di assembramento.