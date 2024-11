Non c'è alcun rischio focolaio nella Presila catanzarese. Almeno per il momento. Sono finalmente giunti gli esiti degli screening eseguiti nei giorni scorsi dall'Asp sui circa cinquanta partecipanti al venticinquesimo anniversario di matrimonio della coppia di coniugi risutati poi positivi al Covid 19. I risultati sono confortanti, al momento vi è solo un caso positivo nel cluster (gruppo) di partecipanti alla cerimonia organizzata il 29 agosto scorso dalla coppia residente a Taverna.

Il sindaco, Sebastiano Tarantino, nei giorni scorsi aveva emanato una serie di ordinanze in via cautelativa per arginare una potenziale diffusione del virus. Restano adesso da sottoporre a screening invece i partecipanti al matrimonio, tenuto il 4 settembre scorso, e a cui aveva partecipato in qualità di invitata anche la donna inizialmente risultata positiva al Covid. Il gruppo in questo caso conta 190 persone.