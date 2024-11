Su 241 test rapidi effettuati sono 22 i soggetti risultati positivi e che ora dovranno restare in isolamento in attesa di sottoporsi al tampone molecolare per avere conferma.

Lo screening, voluto dall’amministrazione comunale di Nocera Terinese guidata da Antonio Albi, è stato un modo per monitorare la situazione sul territorio dopo i cinque contagi ufficializzati dall’Asp e partiti da una scuola elementare.

In una nota il Comune fa sapere che «sono stati garantiti test al personale comunale, vigili urbani, bambini frequentanti le classi in cui si è riscontrato un caso di positività accertata, docenti che sono entrati in contatto con bambini con positivita' accertata, bambini che hanno viaggiato nello stesso scuolabus in cui si è recato a scuola un ragazzo con positività accertata (compreso autista)».



In particolare, i test rapidi hanno riscontrato positività al Covid in quattro minori, quindici adulti, un amministratore comunale e due dipendenti comunali.