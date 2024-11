I carabinieri hanno sorpreso gli indagati per le vie cittadine. In precedenza avevano già violato le disposizioni governative

I carabinieri delle stazioni di Casabona e Crotone hanno denunciato in stato di libertà tre persone, in quanto sorprese per le vie cittadine, in violazione della quarantena domiciliare obbligatoria.

Quest'ultima era stata disposta dai due comuni, con ordinanza, a seguito di una precedente violazione del Dpcm dell'8 marzo 2020 relativo all'emergenza epidemiologica in atto.