Ancora una vittima del Coronavirus a Castrovillari. Un uomo di ottant'anni ricoverato da giorni presso l'annunziata di Cosenza si aggiunge al mesto bollettino delle vittime del Covid. Salgono così a due i decessi registrati nella città del Pollino. Dopo aver contratto il virus era rimasto per alcuni giorni in quarantena in casa, poi con l'aggravarsi delle sue condizioni si era necessario il trasferimento in ospedale presso l'Annunziata dove ha perso la vita.



Cordoglio è stato espresso dall'amministrazione nei confronti della famiglia di questa seconda vittima della pandemia, mentre prosegue in città lo screening gratuito sulla popolazione che ieri ha riguardato anche gli uffici giudiziari del tribunale, non risconstrando per fortuna nessuna positività.