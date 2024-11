All’ospedale dell’Annunziata di Cosenza è deceduta una ex ospite di Villa Torano. Era in cura nel nuovo reparto di pneumologia dopo aver contratto il Covid-19. Aveva 93 anni. Si tratta della trentunesima vittima con coronavirus in provincia di Cosenza, la quinta tra le persone provenienti dalla Rsa.

Revocata la zona rossa

Intanto il dirigente del Dipartimento regionale della salute, Antonio Belcastro, ha comunicato al sindaco di Torano Castello la cessazione dell'ordinanza con la quale la presidente Santelli aveva dichiarato il comune della media valle del Crati zona rossa. «Sulla base dell'andamento epidemiologico e dei dati forniti dal Dipartimento di prevenzione dell'Asp - scrive Belcastro nella nota - che evidenziano una situazione circoscritta ed una classificazione del rischio comunque controllata e gestibile di Sars-Cov-2 sul territorio comunale non si procederà alla proroga dell'ordinanza. Resta inteso - aggiunge il dirigente - che potenziali segnali di ripresa dell'espansione epidemica dovranno essere prontamente rappresentati, al fine dell'immediata adozione delle misure regionali contingibili e urgenti»

Altri due casi positivi

Si registrano inoltre due nuovi tamponi positivi, uno sempre a Torano Castello, l’altro a Cosenza. Entrambi asintomatici sono stati posti in isolamento domiciliare. Guarito e dimesso dal padiglione dell’Azienda Ospedaliera una persona originaria di Parenti.

La situazione comune per comune

Cosenza 1 ricoverato, 8 in isolamento domiciliare

Rende 3 in isolamento domiciliare

Corigliano-Rossano 2 ricoverati, 17 in isolamento domiciliare

Acri 4 in isolamento domiciliare

Altomonte 3 in isolamento domiciliare

Amantea 3 in isolamento domiciliare

Belsito 4 in isolamento domiciliare

Belvedere Marittimo 1 in isolamento domiciliare

Bisignano 11 in isolamento domiciliare

Bocchigliero 2 ricoverati, 2 in isolamento domiciliare

Cariati 1 in isolamento domiciliare

Casali del Manco 1 in isolamento domiciliare

Cassano Jonio 1 in isolamento domiciliare

Cetraro 2 in isolamento domiciliare

Colosimi 1 in isolamento domiciliare

Crosia 1 in isolamento domiciliare

Diamante 1 in isolamento domiciliare

Dipignano 3 in isolamento domiciliare

Fagnano Castello 6 in isolamento domiciliare

Figline Vegliaturo 1 ricoverati, 1 in isolamento domiciliare

Francavilla Marittima 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Frascineto 1 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 1 in isolamento domiciliare

Lattarico 1 in isolamento domiciliare

Luzzi 5 in isolamento domiciliare

Mangone 1 in isolamento domiciliare

Marano Marchesato 3 in isolamento domiciliare

Marano Principato 2 in isolamento domiciliare

Marzi 7 in isolamento domiciliare

Montalto Uffugo 8 in isolamento domiciliare

Oriolo 1 ricoverati, 24 in isolamento domiciliare

Paola 9 in isolamento domiciliare

Pianecrati 1 ricoverato, 5 in isolamento domiciliare

Roggiano Gravina 1 in isolamento domiciliare

Rogliano 1 ricoverati, 8 in isolamento domiciliare

Rota Greca 3 in isolamento domiciliare

San Lucido 27 in isolamento domiciliare

San Marco Argentano 3 in isolamento domiciliare

San Martino di Finita 3 in isolamento domiciliare

Santa Caterina Albanese 2 in isolamento domiciliare

Santa Sofia d’Epiro 1 in isolamento domiciliare

Santo Stefano di Rogliano 1 in isolamento domiciliare

Scala Coeli 2 in isolamento domiciliare

Terranova da Sibari 1 in isolamento domiciliare

Torano Castello 73 in isolamento domiciliare

Tortora 1 in isolamento domiciliare

Trebisacce 1 in isolamento domiciliare

Villapiana 3 in isolamento domiciliare