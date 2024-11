Un nuovo caso di positività al Covid-19 è stata accertata nel comune di Marcedusa nel catanzarese. A comunicarlo lo stesso sindaco: «Si tratta di una signora - spiega - proveniente da fuori regione che stava effettuando il periodo di quarantena nella propria abitazione di residenza nel nostro comune e che ora è ricoverata all’ospedale Pugliese di Catanzaro».





Il primo cittadino poi chiede esplicitamente a chi fosse entrata in contatto con la donna di «comunicarlo alle autorità e mettersi in quarantena. In questo momento delicato occorre non fomentare situazioni di panico in quanto le stesse non farebbero altro che risultare negative e ostacolare il lavoro per la risoluzione della problematica, la situazione è circoscritta ed è costantemente monitorata dalle autorità preposte in maniera opportuna nel rispetto del protocollo».