Non si arresta l'aumento dei contagi a Palmi. Nella città di Cilea il numero dei positivi ha toccato oggi, secondo fonti interna a Palazzo San Nicola, quota 127. Numeri in costante aumento dall'inizio della seconda ondata della pandemia e che, negli ultimi due giorni, sono lievitati da 89 positivi di sabato scorso ai 127 di oggi.

Non è solo il numero totale dei positivi a fare paura, ma la crescita esponenziale dei contagi in così poco tempo. Gli effetti del lockdown introdotto dall'ultimo Dpcm di venerdì scorso si dovrebbero vedere solo tra due settimane e, quindi, è importante rispettare le misure introdotte dal Governo e uscire il meno possibile.

Non è ancora arrivata comunicazione ufficiale sul numero dei contagi in città nella giornata di oggi, probabilmente perché gli amministratori sono impegnati in Consiglio comunale. La seduta è stata convocata proprio per stasera alle 18.