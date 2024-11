La società del Cosenza Calcio (serie B) comunica che “con il coordinamento dello staff sanitario, i componenti del gruppo squadra presenti in città si sono sottoposti, nei giorni scorsi, al test molecolare (tampone naso faringeo) per la ricerca del Covid-19. Il ciclo di tamponi è stato effettuato in regime di pre raduno garantendo ai tesserati il distanziamento e, in attesa dei risultati, non è stata svolta alcuna attività atletica”.



"Le risultanze dei test – scrive la società – sono state comunicate in queste ore e hanno dato esito negativo per tutti i soggetti interessati tranne che per un tesserato del settore giovanile per il quale è stata riscontrata la positività. Il giovane calciatore è completamente asintomatico e secondo i protocolli sanitari in vigore, si trova in isolamento, sotto la supervisione dello staff medico societario in stretta collaborazione con l’Autorità Sanitaria locale”.