Gli immigrati saranno accompagnati sulla nave quarantena Azzurra in rada nel porto di Augusta in Sicilia

Procedono, secondo il piano varato dalla prefettura di Cosenza e su disposizione del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, le attività di trasferimento dei migranti positivi al Covid 19 ospitati nei Centri di Accoglienza di Amantea e Rende. Per stasera è stato predisposto lo spostamento di 13 migranti presenti nel cas "Hotel Ninfa Marina" di Amantea, che fa seguito al trasferimento di 42 soggetti già attuato nei giorni scorsi, e di 11 ospiti del cas "Amos" di Rende.

I migranti saranno accompagnati sulla Nave Azzurra, in rada nel porto di Augusta in Sicilia, dove saranno accolti per il prescritto periodo di isolamento sanitario. Le operazioni di trasferimento verranno condotte dagli operatori della Croce rossa Italiana nel rispetto della normativa vigente.