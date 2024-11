«Cari concittadini, in qualità di Sindaco, sento il dovere di mettervi a conoscenza di quanto accaduto questa mattina. Al mio risveglio, ho avvertito un malessere generale con febbre a 37.5; pertanto, per senso di responsabilità, mi sono recato presso un laboratorio analisi privato per fare un tampone nasofaringeo (test rapido sars-cov-2) che, purtroppo, ha dato esito positivo».

È quanto rende noto attraverso una comunicazione pubblicata sulla pagina Facebook dell’Amministrazione comunale, il sindaco di Pizzoni Vincenzo Caruso. Lo stesso informa inoltre della positività di un suo assessore: «Nella stessa mattinata - scrive -, la maggioranza dei consiglieri comunali si sono anch'essi sottoposti a tampone nasofaringeo (test rapido sars-cov-2); l'assessore Massa Maria Concetta e il marito sono risultati positivi. Per avere la certezza e l'ufficialità assoluta della positività al Covid19, tutti e tre, abbiamo successivamente eseguito il tampone molecolare presso I'ASP di Vibo Valentia, che ha disposto la quarantena obbligatoria e che ci darà gli esiti a breve. Inoltre, è mio dovere informarvi che, sul territorio comunale di Pizzoni è presente un altro caso di positività al Covid 19 accertato dall'Asp di Vibo Valentia che, ha deciso di sottoporlo a quarantena obbligatoria. In via del tutto precauzionale, l'Amministrazione Comunale ha deciso di sospendere tutte le attività didattiche del plesso scolastico di Pizzoni e tutti i servizi comunali fino al 9 novembre».

Infine, l’invito a «tutti coloro i quali, pensano di avere avuto contatti diretti con i soggetti sopra indicati a sottoporsi a quarantena fiduciaria e a tampone nasofaringeo (test rapido sars-cov-2). Mi preme sottolineare che, l'unica arma che abbiamo per limitare i contagi è quella di rispettare le regole anticovid: distanziamento sociale e utilizzo della mascherina».