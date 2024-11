A darne notizia è la stessa direzione generale dell'ospedale metropolitano. Al momento non è chiaro se abbiano contratto il virus in servizio o il contagio sia extranosocomiale. Nei giorni scorsi, casi di positività fra gli operatori anche in Ematologia

Due infermieri del reparto di Malattie Infettive del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria sono risultati positivi al test per Covid-19. A comunicarlo è stata la stessa direzione generale nel quotidiano bollettino sulle attività di screening eseguite nell'ospedale cittadino. Sui 196 tamponi - informa la nota - il loro è risultato positivo. Al momento non è chiaro se il contagio sia stato extranosocomiale o sia avvenuto in reparto.

Malattie infettive è il primo reparto del Riuniti in cui sia stata accertata la positività di operatori. Nei giorni scorsi, una situazione similare si è verificata nell'Unità operativa di Ematologia, le cui attività hanno subito un forte rallentamento quando due operatori sono risultati positivi al test per Covid19. Per giorni sono stati sospesi i ricoveri e contingentate le attività per permettere di sanificare e mettere in sicurezza il reparto, come di testare tutti gli operatori. Su quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta interna. In precedenza invece, un medico e un'infermiera di Neurologia e Neonatologia erano risultati positivi in seguito a contagi extranosocomiali.

Per il resto rimane inalterata la situazione all'ospedale di Reggio Calabria. Attualmente i pazienti ricoverati in ospedale sono 41, dei quali36 in degenza ordinaria e 5 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 11, così come 11 sono i pazienti dimessi perché guariti.