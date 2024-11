Sono asintomatici e posti in quarantena. Disposti tamponi per tutto il personale

Tre frequentatori del corso addestrativo in atto nella Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria sono risultati positivi al tampone del coronavirus.

Lo screening sanitario è stato esteso, in via precauzionale, anche ad altro personale della scuola. I militari interessati sono stati posti in quarantena nell’istituto di formazione e sono attualmente asintomatici.

Le attività addestrative proseguono regolarmente e - si legge in una nota del Comando provinciale di Reggio Calabria che rassicura pure che non "vi è alcuna esposizione per la popolazione residente".