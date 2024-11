A Rota Greca il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole, mentre a Fuscaldo è stata registrata la positività di un calciatore sceso in campo sabato scorso in una partita di Prima categoria

Ha riaperto i cancelli stamane il mercato agroalimentare di Catanzaro, uno dei più grandi del Sud Italia chiuso per cinque giorni dopo l’individuazione di una decina di positivi al coronavirus. I 250 tamponi effettuati dall’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo calabrese hanno consentito di individuare il gruppo di contagiati, facendo scattare la quarantena obbligatoria. Di questi, solo una persona è stata ricoverata in ospedale.

I focolai nel Cosentino

Nel frattempo, però, sono diverse le zone seguite con attenzione in tutta la Calabria. Attualmente preoccupano i focolai di Rota Greca e Fuscaldo, entrambi nel Cosentino.

La prima zona registra quattro nuovi casi, con il coinvolgimento di un nucleo familiare, mentre il sindaco ha provveduto a chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado. A Fuscaldo si sono registrati nel fine settimana altri 4 casi di positività, che si sono aggiunti ai 5 già esistenti. Quattro di questi sono collegati al Centro di accoglienza straordinaria per migranti di località Lago, ma quello che preoccupa di più è il caso positivo di un calciatore sceso in campo sabato scorso in una partita di Prima categoria tra il Fuscaldo e l’Amendolara.

I casi a Crotone e Reggio

Seguite con attenzione anche le zone del Reggino, con alcuni casi registrati in città e in provincia, così come la positività di un'infermiera e del marito. La donna lavora nell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.