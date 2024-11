Secondo giorno senza contagi nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha sottoposto a screening 145 pazienti di questi nessuno è risultato positivo al Covid. Nello specifico i tamponi risultano provenienti: 91 dalla provincia di Catanzaro, 20 dalla provincia di Crotone e 34 dalla provincia di Vibo Valentia.



Secondo giorno senza contagi nell'area centrale della Calabria anche se per qualche giorno diminuiranno le potenzialità del laboratorio di Microbiologia a causa di un guasto al principale macchinario che esegue i test sui tamponi. Proprio per tale ragione una quota è stata ridistribuita tra il policlinico universitario di Catanzaro che ne ha già eseguiti 48 e un'ulteriore quota di 116 è stata inviata all'Asp di Reggio Calabria e si resta in attesa dei risultati.