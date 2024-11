VIDEO | I casi emersi ancora nella comunità senegalese. In corso nuovi test di verifica. Intanto si cerca una struttura alberghiera in grado di accogliere i contagiati per consentirne l'isolamento

Ci sono anche altre tre persone un adulto e due bambini, appartenenti alla comunità senegalese di Cosenza, risultati positivi al tampone nell’ambito dell’attività di screening attuato dalla task force dell’Azienda sanitaria provinciale. Secondo quanto si è appreso, infatti, si tratta di congiunti conviventi di una persona anch’essa infettata dal Covid-19 e quindi già posti in quarantena.

Le positività - si fa rilevare - sono in corso di verifica poiché in questa circostanza sono stati adottati kit diagnostici nuovi, in virtù dell’acquisto di un nuovo e più efficiente macchinario.

Si cerca un albergo per isolare i casi

L’estendersi del contagio sui familiari residenti nella stessa abitazione di soggetti positivi ripropone il problema di un effettivo isolamento tra persone contagiate e non. Per tali motivi, nelle ultime ore, potrebbe esserci un’accelerazione sul fronte reperimento di una struttura alberghiera in cui collocare i contagiati.