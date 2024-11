Il sindaco di Taurianova Roy Biasi ha firmato un'ordinanza per la chiusura della scuola Elementare Monteleone-Pascoli per il caso di un bambino di una prima classe risultato positivo al tampone. Nella stessa ordinanza, il primo cittadino ha deciso la chiusura di un asilo privato, per la positività di una insegnante e un circolo ricreativo nella popolosa frazione di San Martino.

La decisioni sono state assunte alla fine di una riunione in comune e conclusa intorno alle 14. Secondo quanto appreso, al vertice erano presenati oltre al sindaco Biasi e ai membri della sua giunta anche i rappresentanti delle forze di polizia, della polizia locale e dei capi gruppo consiliari.

Nel corso della riunione, ci sarebbe stato un confronto e uno scambio di informazioni alla fine dei quali si è giunti alla decisione di chiudure la scuola elementare Monteleone Pascoli in via precauzionale fino al 3 novembre prossimo per poter sanificare l'intero istitututo; chiusura anche per l'asilo privato e il circolo ricreativo nella frazione di San Martino,

In questo momento in città, secondo i dati noti, sarebbe attivo un piccolo focolaio a San Martino legato a un nucleo familiare comntagiato dar un cittadino di ritorno. Focolaio che sarebbe sotto controllo; quattro i positivi nel centro città, ai quali si aggiungono nuovi due casi di oggi.